قسد تدعو أهالي عين العرب السورية إلى حمل السلاح لمواجهة تركيا

وكالات



دعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس، أهالي عين العرب- كوباني شمالي البلاد، إلى حمل السلاح، قائلة إنها ستقاتل تركيا والمعارضة السورية التي تحاول السيطرة على المدينة.



وكانت "قسد"، قد اتهمت في بيان لها أمس الأربعاء، تركيا والفصائل الموالية لها بمواصلة هجماتها على عدة مناطق في محيط عين العرب (كوباني) وسد تشرين وعين عيسى بشمال سوريا.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الدفاع التركية قوله، إن "التهديد الذي تواجهه أنقرة من شمالي سوريا مستمر"، مؤكدًا أنه لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار بين أنقرة وقسد، المدعومة من الولايات المتحدة.



وأضاف المسؤول، أن تركيا ستواصل استعداداتها، حتى تتخلى الفصائل الكردية عن أسلحتها ويغادر المقاتلون الأجانب سوريا، موضحًا أن أنقرة تعتقد أن المقاتلين السوريين الذين تدعمهم "سيحررون" المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الكرد شمالي سوريا.