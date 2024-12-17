أمريكا تدرس إمكانية إرسال أفراد عسكريين إلى سوريا

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال أفراد عسكريين إلى سوريا.

ومن جانبه، قال رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تستكشف إمكانية إرسال الجيش الأمريكي إلى سوريا.

وتابع ميلز: "نحن ندرس متى قد تأتي اللحظة المناسبة لإرسال أفراد عسكريين إلى سوريا يشاركون في مهام مختلفة، بما في ذلك تنفيذ المبادئ التي أعلنها وزير الخارجية ودول أخرى يوم السبت"، قال ميلر.

وشدد ميلر، على أنه لا توجد حاليا قوات أمريكية في سوريا، باستثناء أولئك الذين هم جزء من قوات التحالف.

وأشار ممثل وزارة الخارجية أيضا إلى أن الولايات المتحدة هي العمل على زيارة الممثل الدبلوماسي إلى سوريا.