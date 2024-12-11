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فيديو| جيش الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي على قرية "الخضر" جنوب شرقي سوريا

07:59 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، جنديا إسرائيليا بينما يقوم برفع العلم الإسرائيلي فوق أحد تلال قرية الخضر السورية بعد الاستيلاء عليها.

كان رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأحد الماضي سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، تم تحديدها بموجب اتفاق وقف إطلاق نار مع سوريا عام 1974.

وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد إستيلاء فصائل المعارضة السورية على دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي العلم الإسرائيلي على قرية الخضر تلال قرية الخضر السورية
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