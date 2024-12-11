فيديو| جيش الاحتلال يرفع العلم الإسرائيلي على قرية "الخضر" جنوب شرقي سوريا

وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، جنديا إسرائيليا بينما يقوم برفع العلم الإسرائيلي فوق أحد تلال قرية الخضر السورية بعد الاستيلاء عليها.

فيديو متداول للجيش الإسرائيلي وهو يرفع علمه فوق إحدى تلال قرية الخضر السوريّة بعد الاستيلاء عليها.#إسرائيل #سوريا #ليبانوس pic.twitter.com/BCK7yVp7XA — Lebanos (@lebanosnews) December 11, 2024

كان رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأحد الماضي سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، تم تحديدها بموجب اتفاق وقف إطلاق نار مع سوريا عام 1974.

وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد إستيلاء فصائل المعارضة السورية على دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد.