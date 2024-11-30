المعارضة السورية تسيطر على مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب الجنوبي

وكالات

سيطرت المعارضة السورية بقيادة ما تعرف بهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، اليوم السبت، على مطار أبو الضهور العسكري شرقي إدلب.

كما سيطرت المعارضة على بلدة معصران شرقي إدلب ودخلت القاعدة الروسية التي انسحبت منها القوات الروسية، الجمعة.

وكانت فصائل سورية سيطرت على 75 % من أحياء حلب وفرضت حظر التجوال المسائي داخل الأحياء.

وأعلنت المعارضة السورية، أن حلب ستتبع إداريا لما تعرف بحكومة الإنقاذ وهي حكومة الجولاني التي تدير إدلب وريفها.

ولا تزال المعارضة تحرز تقدما على الأرض داخل مدينة حلب.