قبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.. توقعات بشن ضربات إسرائيلية مكثفة على لبنان

(مصراوي)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يشن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوم جوي نهائي واسع خلال الساعات المقبلة على البنية التحتية لحزب الله اللبناني، المتواجدة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدر إنذارات بقصف منازل في الناقورة جنوبي لبنان، بذريعة تواجد بنى تحتية لحزب الله.

ومن المتوقع، أن يجتمع الكابينت الإسرائيلي، اليوم، من أجل مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.