بعد صدور مذكرة اعتقال ضده.. أول تعليق من ديوان نتنياهو على قرار الجنائية الدولية

(مصراوي)

علق ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة ضد نتنياهو، بالقول إنه "معاد للسامية".

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن تل أبيب ترفض بـ "اشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة" الموجهة إليها من الجنائية الدولية، بحسب تعبيره.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق اليوم ، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.