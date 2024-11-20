لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

زيلينسكي يدعو الأوكرانيين إلى الهدوء مع تصاعد التوترات

11:54 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

فلاديمير زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأوكرانيين التزام الهدوء بعد يوم من التوترات المتصاعدة في الدولة التي مزقتها الحرب.

ووجه زيلينسكي هذه المناشدة على خلفية إغلاق العديد من السفارات في كييف، بسبب القلق بشأن التهديد الوشيك بهجوم جوي روسي كبير.

وقال في رسالته المسائية بالفيديو اليوم الأربعاء: "الكم الهائل من المعلومات التي انتشرت اليوم، ورسائل الذعر التي تم إرسالها، كل هذا يساعد روسيا فقط".

وقال إن روسيا "جارة مجنونة"، لكن هذا ينطبق على اليوم 1001 من الحرب تمامًا كما ينطبق بنفس القدر على أي يوم آخر من أيام الحرب قبل ذلك.

ويشعر الكثير من المواطنين في أوكرانيا بالقلق المتزايد من أن روسيا قد تصعد الحرب بعد أن ترددت تقارير مفادها أن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء إثر انتقاده للنظام

إعلان

إعلان

* إزاي تعرف نتيجة قرعة الحج من موقع وزارة الداخلية بالرقم القومي؟
الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه