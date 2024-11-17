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الرئيس السوري ووزير الدفاع الإيراني يبحثان قضايا الدفاع والأمن في المنطقة

01:43 م الأحد 17 نوفمبر 2024

بشار الأسد

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دمشق - ( د ب أ )

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، إن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها.

جاء ذلك خلال استقبال الأسد العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ).

وطبقا للوكالة، بحث الرئيس الأسد مع زاده قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.

الرئيس السوري بشار الأسد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده
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