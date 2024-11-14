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أكسيوس: محادثات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان كانت جيدة

06:19 م الخميس 14 نوفمبر 2024

العملية البرية في لبنان أرشيفية

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وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن المحادثات التي أجراها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في واشنطن حول وقف إطلاق النار في لبنان كانت ناجحة للغاية.

وقد تناولت المحادثات معظم الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بخصوص الاتفاق، كما تطرقت إلى مسألة الضمانات التي طلبتها إسرائيل لتأمين عملياتها في لبنان.

وأضاف الموقع أن مسؤولًا إسرائيليًا أكد توافقًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن التفاهم بين الطرفين قوي، ويتبقى على واشنطن التوصل لتفاهم مع الجانب اللبناني.

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