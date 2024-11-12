هل يريد نتنياهو إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع؟

وكالات

أفاد موقع والا نقلا مسؤولين أمريكيين، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوضح لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يريد إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع، بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفادت نقلا عن مصادر، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي وافق على المسودة المطروحة بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي للتسوية بلبنان، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الكابينت "المجلس الأمني المصغّر" سيجتمع الليلة، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت أن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تبادلت مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط وأنباء عن وساطة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بحسب سكاي نيوز.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.