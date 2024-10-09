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بعد استشهاده.. شرطة الاحتلال: منفذ هجوم الخضيرة يدعى أحمد جبارين

02:59 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)


قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن منفذ عملية الطعن في الخضيرة هو مواطن إسرائيلي اسمه أحمد جبارين وعمره 36 عاما.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن منفذ الهجوم هو من سكان قرية أم الفحم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت عن استهداف أحمد جبارين في موقع تنفيذ عمليات الطعن شمال تل أبيب.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم عن إصابة 6 إسرائيليين في عمليات طعن بالخضيرة شمال تل أبيب في عمليات طعن متعددة.

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل أحمد جبارين
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