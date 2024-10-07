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BBC

وزير الدفاع الأمريكي يجدد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بأمن إسرائيل

10:03 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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واشنطن- (د ب أ)

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجددا، خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، على الالتزام الأمريكي الثابت بأمن إسرائيل، ووقف إطلاق النار في غزة، والتوصل لحل دبلوماسي يتيح للسكان على جانبي الحدود الإسرائيلية - اللبنانية العودة بأمان إلى منازلهم.

وأوضح أوستن أن واشنطن تحتفظ بقدرة كبيرة في المنطقة للدفاع عن الأفراد والمرافق الأمريكية، وتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها، ومنع مزيد من التصعيد، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن واشنطن إسرائيل يوآف جالانت
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