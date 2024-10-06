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BBC

الحوثي: غزة صمدت لعام كامل بينما دول كبرى لم تصمد أسابيع بالحرب العالمية الثانية

06:38 م الأحد 06 أكتوبر 2024

عبدالملك الحوثي

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وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، عبدالملك الحوثي في بيان، اليوم الأحد، إن ذاكرة البشرية لن تنسى مذابح مستشفيي المعمداني والشفاء ومدرسة الفاخورة ومخيمات جباليا والنصيرات والمواصي، مؤكدا أن "لعنتها ستلاحق الصهاينة".

وأشار الحوثي إلى أن جسرا بحريا وجويا من الولايات المتحدة إلى إسرائيل لم يتوقف طيلة عام لدعم العدو الإسرائيلي، موضحا أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن كغطاء سياسي لجرائم الاحتلال ومجازره ضد أهالي قطاع غزة.

وأكد الحوثي أن غزة صمدت دون إمداد لمدة عام كامل بينما دول كبرى لم تصمد أسابيع أمام الغزو في الحرب العالمية الثانية، مشددا على أن طوفان الأقصى عمل مشروع ونتاج طبيعي للنضال الفلسطيني.

وأوضح الحوثي أن أطماع إسرائيل في الأراضي العربية ليست سردية وإنما حقيقة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول وضع قواعد اشتباك جديدة تسمح له بتوجيه ضربات لبلدان عربية وإسلامية.

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