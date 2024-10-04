وزير الخارجية الإيراني: طهران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه أجرى محادثات مع الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً على دعم إيران الكامل للبنان والمقاومة.

وأضاف وزير الخارجية، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تنجح، وأن الشعب اللبناني سيحقق النصر، مشيرا إلى أن إيران تدعم جهود لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وتابع عراقجي، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان دفاعاً عن النفس وفقاً للقوانين الدولية للأمم المتحدة، وأن الضربات استهدفت فقط المراكز الأمنية والعسكرية للاحتلال.

وأكد عراقجي أن زيارته إلى بيروت تمثل دليلاً واضحاً على وقوف إيران إلى جانب حزب الله بكل قوتها، محذراً من أن الرد الإيراني على أي اعتداء من جانب الاحتلال سيكون شاملاً ومتناسباً.

وأشار إلى أن المشاورات مع الدول الأخرى مستمرة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بشرط حماية حقوق الشعب اللبناني.