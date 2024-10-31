زلزال بقوة 6 درجات قبالة الساحل الجنوبي لولاية أوريجون الأمريكية

أوريجون (أمريكا)- (د ب أ)

شعر العشرات بزلزال بلغت قوته الأولية 6 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي لولاية أوريجون الأمريكية بعد ظهر الأربعاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم تصدر تحذيرات من إمكانية تشكل موجات مد عاتية (تسونامي).

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 270 كيلومترا من مدينة باندون الصغيرة بالولاية، وعلى عمق قدر بعشرة كيلومترات بشكل أولي.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.