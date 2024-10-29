وزير الخارجية الإيراني: ردنا على إسرائيل سيأتي في المكان والزمان المناسب

(وكالات)

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن رد طهران على العدوان الإسرائيلي الأخير سيكون "حكيما وفي الزمان والمكان المناسبين".

وتوعد الحرس الثوري الإيراني، بضربات قاسية للأراضي الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.

وأفاد الحرس الثوري، أن الهجمات الإيرانية لن ينساها الإسرائيليين وستكون موجعة.

جاء ذلك بعد شن الجيش الإسرائيلي، هجوما السبت الماضي على إيران للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران مطلع أكتوبر الجاري.