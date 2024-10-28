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فصائل عراقية تستهدف موقع في شمال إسرائيل بطائرة مسيرة

06:06 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024

فصائل عراقية

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وكالات

أعلنت فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، استهداف موقع في شمال إسرائيل بطائرة مسيرة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتشكل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت الفصائل العراقية شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل عشرات الهجمات ضد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

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