إعلان

هيئة الأركان الإيرانية: إسرائيل استخدمت صواريخ بعيدة المدى برؤوس حربية ضعيفة الانفجار

08:01 م السبت 26 أكتوبر 2024

إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة الأركان الإيرانية في بيان، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم صواريخ بعيدة المدى تحمل رؤوسا حربية ضعيفة الانفجار.

وأشارت هيئة الأركان الإيرانية إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف منظومات رادار حدودية في محافظتي إسلام وخوزستان وضواحي طهران، مؤكدة أنه أدّى إلى تضرر بعض الرادارات.

وأكدت هيئة الأركان الإيرانية، أن طهران تحتفظ بحق الرد على هجوم إسرائيل وتؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وأوضحت هيئة الأركان الإيرانية، أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدد كبير من الصواريخ الإسرائيلية ومنعت دخول مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأجواء الإيرانية.

صواريخ إسرائيل إيران وإسرائيل الهجوم الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإيراني بالهجوم الإسرائيلي إلى 4 عسكريين

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة