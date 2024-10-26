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الإمارات تدين الاستهداف العسكري لإيران وتدعو لضبط النفس

11:47 ص السبت 26 أكتوبر 2024

الإمارات

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أبوظبي- (د ب أ)

أدانت دولة الإمارات بشدة، الاستهداف العسكري الذي تعرضت له إيران، وأعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صحفي اليوم السبت، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع.

وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وشددت الإمارات على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدًا عن لغة المواجهة والتصعيد.


الإمارات أبوظبي إيران
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