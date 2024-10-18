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BBC

وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يبيد شمال القطاع

10:06 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

جنود الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة، إن المستشفيات لا تستطيع تقديم الخدمة بسبب كثرة الشهداء والجرحى.

وأضاف مدير المستشفيات، أن الاحتلال يبيد شمال القطاع ويتعمد منع دخول الوقود، موضحا أن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول للشهداء والجرحى.

كانت جماعة الحوثي باليمن، توعدت مساء اليوم الجمعة، "بالتصعيد العسكري المؤلم" ضد إسرائيل، وذلك على خلفية اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان "بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار".

وأضاف "عزاؤنا أن القائد الجهادي الكبير رحل بطلا مقداما وقد نكل بأعداء الله وفرض عليهم حربا وجودية".

وأردف البيان الحوثي "لقد ضرج شهيدنا بدمائه الزكية ثرى غزة وافتدى أهلها ومقاومتها بأغلى ما يملك في مواجهة بطولية على طريق القدس".

وهدد البيان بأن" اليمن وقواته المسلحة (الحوثية) ماض في التصعيد العسكري وإيلام العدو(إسرائيل) حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان".

ومضى قائلا " نشد على أيادي المقاومة الفلسطينية وحقها المشروع في صفقة تبادل عادلة للأسرى، بعيدا عن الإرهاب والتباكي الأمريكي".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت حركة حماس استشهاد السنوار في مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بغزة.

الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة صحة غزة
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