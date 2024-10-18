ميقاتي: نرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني

وكالات

عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، عن استغرابه من حديث رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) الخاص بلبنان.

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، في بيان، أن تصريح محمد باقر قاليباف يعد تدخلًا فاضحًا في الشأن اللبناني ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على بيروت.

وقال ميقاتي: "نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلًا فاضحًا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على البلاد، علمًا أننا كنا أبلغنا وزير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان بضرورة تفهم الوضع اللبناني، خصوصًا وأن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق ونعمل لدى جميع أصدقائنا ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

وتابع ميقاتي: "إن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة بكل الاعتبارات الوطنية والسيادية".

والقرار 1701 الذي تم تبنيه في 2006 يدعو إلى أن تكون المنطقة الحدودية بجنوب لبنان خالية من الأسلحة والقوات، إلا إذا كانت تابعة للدولة اللبنانية.