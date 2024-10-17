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أبو الغيط: رفع مستوى التنسيق بين الجانبين العربي والتركي يصب في مصلحة الاستقرار بالمنطقة

03:49 م الخميس 17 أكتوبر 2024

الدكتور أحمد أبو الغيط

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القاهرة – (أ ش أ)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن رفع مستوى التنسيق بين الجانبين العربي والتركي يصب في مصلحة الاستقرار بالمنطقة.

وقال أبو الغيط - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) اليوم الخميس- "بالأمس التقيت بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبوزير الخارجية الصديق هاكان فيدان، في أول زيارة لأمين عام للجامعة العربية إلى تركيا منذ عقد ونصف".

‎وأضاف "حوارات هامة، ورفع مستوى التنسيق بيننا لمصلحة الاستقرار في المنطقة عكس الاتجاه الذي يرغب البعض أن يدفع المنطقة إليه".

وأشار أبو الغيط إلى أنه استكمل الزيارة اليوم بافتتاح منتدى التعاون الاقتصادي العربي - التركي، بحضور عدد من وزراء المالية العرب ونظيرهم التركي، مؤكدا أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين مهم ويساند تقاربهم السياسي لمصلحة الشعوب.

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Asha
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية التنسيق بين الجانبين العربي والتركي رجب طيب أردوغان هاكان فيدان زيارة أحمد أبو الغيط لتركيا
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