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BBC

واشنطن توافق على نشر منظومة ثاد الصاروخية بإسرائيل

07:09 م الأحد 13 أكتوبر 2024

منظومة ثاد الصاروخية بإسرائيل

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وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول في البنتاجون، إن واشنطن وافقت على نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل.

وقال البنتاجون، إن نشر المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية يهدف لتعزيز دفاعات إسرائيل الجوية في أعقاب هجوم إيران.

في حين نقلت رويترز عن البنتاجون إن واشنطن سترسل بطارية دفاع جوي للمناطق عالية الارتفاع وطاقما مرتبطا بها إلى إسرائيل.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين، إن واشنطن تخطط لإرسال نظام "ثاد" المضاد للصواريخ لإسرائيل مع قوات أمريكية لتشغيله.

وأضافت الصحيفة، أن 100 جندي أمريكي سيعملون على تشغيل نظام "ثاد" في إسرائيل.

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