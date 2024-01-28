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BBC

بن غفير يطالب بتطبيق ما يزعم أن التوراة تنص عليه بتهجير سكان غزة

09:03 م الأحد 28 يناير 2024

إيتمار بن غفير

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مصراوي
قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إن الرد على ما حدث يوم 7 أكتوبر يجب أن يكون عودة الاستيطان في قطاع غزة.
وأكد بن غفير أنه إذا أراد إسرائيل عدم تكرار السابع من أكتوبر فيجب أن تسيطر على الأرض وتشجع على الهجرة وتشرّع قانون الموت "للمخربين"، زاعما أن عليهم تطبيق ما نصت عليه "توراتنا وتشجيع أهل غزة على مغادرتها".
وادّعى بن غفير أن هذه الأرض تعود لهم وستظل كذلك إلى الأبد وعلى الحكومة اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك.

بن غفير تهجير سكان غزة الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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