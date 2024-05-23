مسؤول أمريكي يحذر من عواقب قرار وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

كتبت- سلمى سمير:

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكي قوله إن قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الأخير بوقف تمويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية يهدد استقرار المنطقة.

وأضاف المسؤول الأمريكي الذي لم تذكر الهيئة العبرية اسمه، أن قرار سموتريتش "لن يصب في مصلحة أحد".

وشدد المسؤول، على ضرورة استمرار ضخ أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية دون تأخير، مشيرًا إلى كونها أموالًا تابعة للسلطة الفلسطينية.

وصرح الوزير الإسرائيلي المتطرف، أمس الأربعاء، أنه لا ينوي تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذلك الأمر.

وجاء قرار سموتريتش، عقب إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترافهم الرسمي بفلسطين كدولة مستقلة، وهي الخطوة التي حذرت إسرائيل سابقًا من اتخاذها، متوعدة باتخاذ إجراءات مضادة بحق الدول التي اتخذت الخطوة السابقة.