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BBC

المقاومة تنشر مشاهد لعدد من طائرات الاحتلال التي استولت عليها بغزة

06:47 م السبت 27 يناير 2024

كتائب القسام

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مشاهد لعدد من طائرات الاحتلال التي تم الاستيلاء عليها من مجاهديها في مدينة غزة.

كما نشرت كتائب القسام مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات الاحتلال في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد قالت: إنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قطاع غزة كتائب القسام حماس خان يونس طائرات الاحتلال

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