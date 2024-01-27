المقاومة تنشر مشاهد لعدد من طائرات الاحتلال التي استولت عليها بغزة

مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مشاهد لعدد من طائرات الاحتلال التي تم الاستيلاء عليها من مجاهديها في مدينة غزة.

الله أكبر



فيديو | اعلام القسام يعرض مشاهد لعدد من طائرات العدو التي تم الاستيلاء عليها من مجاهدي القسام في مدينة غزة



#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/kTIPErjXLg — احمد فوزي - Ahmed Faozi (@AFYemeni) January 27, 2024

كما نشرت كتائب القسام مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات الاحتلال في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع آليات الاحتلال في محاور مدينة خانيونس pic.twitter.com/HVZPr3qfci — الحـكـيم (@Hakeam_ps) January 27, 2024

وكانت كتائب القسام قد قالت: إنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.