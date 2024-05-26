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طرد أكثر من 500 مهاجر أفغاني من باكستان

12:28 م الأحد 26 مايو 2024

باكستان وأفغانستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

أعلنت وزارة "اللاجئين والعودة إلى الوطن" الأفغانية طرد مئات من المهاجرين الأفغان، من باكستان.

وذكرت الوزارة اليوم الأحد ، في بيان أن 559 مهاجرا أفغانيا، دخلوا مرة أخرى إلى أفغانستان، بعد طردهم من قبل باكستان، من خلال معبر"سبين بولداك" الحدودي في ولاية "قندهار" الأفغانية، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وبالمثل أعلنت قيادة الحدود، في "تورخام" بولاية "ننكارهار" أن 36 أسرة ، مؤلفة من 170 فردا، عادت إلى البلاد، من خلال هذا المعبر، بعد طردها.

وذكرت الوزارة أن هؤلاء المهاجرين عادوا إلى البلاد، أمس السبت.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" ، مؤخرا أن دعم النساء والفتيات، مازال يمثل قلقا واسعا بين العائدين ، حيث يواجهن العديد من المخاطر.

وعلى الرغم من ردود الفعل المستمرة من جانب منظمات حقوق الإنسان، فإن طرد المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان لا يزال مستمرا.

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