إعلان

BBC

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا من الضّفة الغربية

01:07 م الأحد 26 مايو 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم، ورام الله، ونابلس، والخليل، وجنين، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأضاف البيان أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من 8875، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضّفة الغربية نادي الأسير طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لم تعد مناسبة للحروب الحديثة".. إيلون ماسك: الأسلحة الحالية عفى عليها الزمن

إعلان

إعلان

* قفزة في أسعار الدواجن.. التجار: غير مبررة.. والمنتجون: نتوقع الانخفاض
* موعد وقفة عرفات 2024 فلكيًّا