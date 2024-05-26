انفجارات واستهدافات بالطائرات.. ماذا يحدث في الضفة ورفح الفلسطينية؟

كتب- محمد فتحي:

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق ووسط مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب القناة، فإن صفارات الإنذار دوت في جنين تزامنا مع اقتحام المدينة، لافتة إلى أن هناك انفجارات هزت مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية.

يذكر أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد نشرت مقطع فيديو لحظة استدراج قوة إسرائيلية إلى أحد أنفاق مخيم جباليا والاشتباك معها من مسافة صفر وتمكنها من قتل وأسر جميع أفرادها.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، إن المجاهدين نفذوا عملية مركبة عصر السبت، شمال قطاع غزة حيث استدرجوا قوة للاحتلال إلى أحد الأنفاق مما أدى لقتل وجرح وأسر جميع أفراد القوة.

وأضاف خلال كلمة صوتية بثتها قناة الجزيرة الإخبارية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية مستمرة بالانتقام والتدمير وتنتقل من فشل إلى فشل، موضحا أن آخر فصول الفشل ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ورفح.

وتابع أبو عبيدة، أن قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الشخصية، مشيرا إلى أن مجاهدون مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال.

وأكمل الناطق باسم كتائب القسام: "مجاهدونا نفذوا عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون، موضحا أن جيش الاحتلال يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في جملة مقتضبة نقلتها قناة الجزيرة عدم وجود أي عملية أسر لجنوده.