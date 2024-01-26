حقيقة وصول إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى

مصراوي

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أنّ إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى تفاهمات بشأن معظم بنود اتفاق يقضي بتبادل أسرى.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصدر إسرائيلي مطلع، إنّ القضية الواحدة العالقة هي "وقف إطلاق النار في ختام التهدئة أم لا".

وأوضحت أنّ التهدئة ستستمر 35 يوماً وستشمل الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين، فقد جرى الاتفاق على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم لكن "لم تحدد هوياتهم".

من جهتها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ حماس تطلب الإفراج عن 100 سجين فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي.

وفيما سبق أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أنها تتابع مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته دولة جنوب أفريقيا إلى المحكمة لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة.

وقالت "حماس" في بيانها إنه في ضوء ذلك نعلن موقفنا والذي يقوم على المبادئ الأساسية للمعاملة بالمثل والقانون الدولي متمثلاً بما يلي:

1. في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف إطلاق النار فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم العدو بذلك.

2. ستطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلقت دولة الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.

3. يجب على العدو الصهيوني إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار.