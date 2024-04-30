ألمانيا ترحب بقرار "العدل الدولية" بشأن قرارها في دعوى نيكاراجوا

مصراوي

رحبت وزارة الخارجية الألمانية، بقرار محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات طارئة بحق صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، "لسنا طرفاً في الصراع بالشرق الأوسط وملتزمون بحل الدولتين ونعمل بشكل عاجل لضمان وصول المساعدات إلى سكان غزة".

وفيما سبق قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء برفض طلب نيكاراجوا الخاص بإلزام ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقرر قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أن ألمانيا ليس عليها أن توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.