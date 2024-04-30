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حزب الله اللبناني يعلن تدمير دبابة إسرائيلية وقتل وجرح طاقمها

04:18 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

حزب الله اللبناني - ارشيفية

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بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.

وقال حزب الله، في بيان صحفي :" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد ‏رصد ومتابعة لحركة دبابة ميركافا إسرائيلية كانت تعتدي على أهلنا وقرانا وتتحصّن داخل ‏موقع المطلة، باغتها مجاهدو المقاومة الإسلامية ظهر اليوم واستهدفوها بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتها وتدميرها وسقوط ‏أفراد طاقمها بين قتيل وجريح".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "شنت الطائرات الحربية المعادية غارة على بلدة عيتا الشعب واستهدفت مبنى في البلدة دمر جزئيا".

وأشارت إلى أن "الغارة ألحقت أضرارا كبيرة في مجمع يضم محالا تجارية، إضافة إلى أضرار جسيمة في عدد من السيارات".

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

حزب الله اللبناني بيروت إسرائيل
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