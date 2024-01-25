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BBC

الداخلية الكويتية: إلقاء القبض على 3 أشخاص من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي

09:49 م الخميس 25 يناير 2024

وزارة الداخلية الكويتية

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وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء الخميس، إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية.

وأضافت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، أنه تم إلقاء القبض على 3 عناصر "من جنسية عربية" ينتمون "لتنظيم إرهابي".

وجاء في بيان وزارة الداخلية الكويتية: "تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل اشخاص، حيث تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي".

‏وأضاف البيان: "هذا وتم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وزارة الداخلية الكويتية إحباط عملية إرهابية ستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي القبض على 3 عناصر من جنسية عربية

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