بريطانيا: يجب أن تكون هناك خطة محددة لدعم السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة

مصراوي

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ولكن يجب أن يكون ذلك وفق أسس القانون الدولي الإنساني.

وأشار أحمد إلى أنه لا ينبغي إطالة أمد النزاع في غزة ويجب العمل على التوصل لوقف إطلاق النار، موضحا أن هناك حاجة إلى اتفاق من أجل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وأشار الوزير البريطاني إلى أنه يجب أن تكون هناك خطة محددة لدعم السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة وتنفيذ حل الدولتين.