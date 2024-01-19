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BBC

الجامعة العربية تعلن عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الحرب على غزة

11:35 م الجمعة 19 يناير 2024

جامعة الدول العربية

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مصراوي

أعلن مندوب فلسطين في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الإثنين المقبل؛ لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي جانب آخر، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة بجنيف رياض منصور، إن موقف ألمانيا من دعم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية غريب ويبدو أنها تصر على دعم الإبادة الجماعية.

وتابع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة بجنيف: "موقف الولايات المتحدة ليس غريبا وهي التي توفر الحماية الدولية للاحتلال الإسرائيلي، ونتنياهو ليس لديه مانع من تدمير إسرائيل من أجل تحقيق مصالحه الشخصية".

جامعة الدول العربية حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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