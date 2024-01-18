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BBC

الاحتلال يستهدف الجامعة الإسلامية في قطاع غزة

08:10 م الخميس 18 يناير 2024

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

تعرضت الجامعة الإسلامية في غزة، التي سبق أن قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في وقت مبكر من الحرب، للقصف مرة أخرى بينما يحتمي الفلسطينيون بداخلها.

وقال فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه لموقع ميدل إيست آي: "أصيب عدد من الأشخاص، بما في ذلك ابن عمي، لقد تم استخدام الجامعة كملجأ للعديد من العائلات النازحة إلى جانب مبنى مجاور. وكان القصف مفاجئاً ومخيفاً".

ومنذ قصفها في أكتوبر، أُغلقت الجامعة وبدأ الناس في استخدام مبانيها كمأوى هرباً من القصف الإسرائيلي.

الجامعة الإسلامية في غزة قوات الاحتلال الإسرائيلية القصف الإسرائيلي

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