الاحتلال يستهدف الجامعة الإسلامية في قطاع غزة

مصراوي

تعرضت الجامعة الإسلامية في غزة، التي سبق أن قصفتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في وقت مبكر من الحرب، للقصف مرة أخرى بينما يحتمي الفلسطينيون بداخلها.

وقال فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه لموقع ميدل إيست آي: "أصيب عدد من الأشخاص، بما في ذلك ابن عمي، لقد تم استخدام الجامعة كملجأ للعديد من العائلات النازحة إلى جانب مبنى مجاور. وكان القصف مفاجئاً ومخيفاً".

ومنذ قصفها في أكتوبر، أُغلقت الجامعة وبدأ الناس في استخدام مبانيها كمأوى هرباً من القصف الإسرائيلي.