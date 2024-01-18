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BBC

الناتو يحشد 90 ألف جندي في أكبر تدريب منذ الحرب الباردة

05:12 م الخميس 18 يناير 2024

حلف شمال الأطلسي (الناتو)

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بروكسل - (د ب أ)

يعتزم حلف شمال الأطلسي (ناتو) حشد 90 ألف جندي من أجل مناورة ترمي إلى ردع العدوان الروسي في أكبر تدريب ينظمه الحلف منذ نهاية الحرب الباردة.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، فأن سيناريو تدريب "المدافع الصامد " الذي من المقرر أن يبدأ في فبراير، هو هجوم روسي على أراضي الحلفاء وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لتفعيل البند الخامس من معاهدة الناتو التي تنص على تعهد بالدفاع الجماعي.

ولم يتم تفعيل البند الخامس إلا مرة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ،التي نفذتها القاعدة على برجي التجارة العالمية في الولايات المتحدة.

وجرى تنظيم أكبر تدريبات للناتو ما بعد الحرب الباردة في 2018. وكانت تلك التدريبات تسمى "ترايدنت جنكشتر" التي أجريت بشكل كبير في النرويج وشارك فيها نحو 51 ألف جندي.

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