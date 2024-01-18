مفوضية اللاجئين: ارتفاع عدد الوفيات والمفقودين في شرق البحر المتوسط في 2023

أثينا - (د ب أ)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس، إن عدد المهاجرين الذين توفوا أو ظلوا مفقودين في شرق البحر الأبيض المتوسط زاد بأكثر من الضعف بين عامي 2022 و 2023، حيث شهد العام الماضي غرق أو فقدان 710 أشخاص في البحر.

وذكرت المفوضية لدى تقديم بياناتها أن هؤلاء كانوا أشخاصا يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. كان عدد الوفيات والمفقودين قد بلغ 343 في عام 2022.

وارتفع عدد المهاجرين الوافدين عبر البحر في المنطقة بأكثر من ثلاثة أمثال من 12758 في 2022 إلى 41584 العام الماضي.

وارتفع عدد الوافدين عبر المنطقة بصورة طفيفة من 6022 في 2022 إلى 7160 في 2023. يشار إلى أن هذه بيانات أولية للعام السابق.

ولدى كل من قبرص واليونان سواحل في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهما عضوتان في الاتحاد الأوروبي. ويحاول مهاجرون من الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا، على سبيل المثال، الوصول إلى إيطاليا مباشرة من خلال تجاوز جنوب اليونان.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن متوسط حوالي 100 شخص عبروا بطريقة غير شرعية من تركيا إلى اليونان يوميا في أول أسبوعين من 2024. ويفترض ضباط خفر السواحل اليوناني أن عدد الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أكبر بكثير.