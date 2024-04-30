مقتل 4 ضباط شرطة في مطاردة بولاية نورث كارولينا الأمريكية (فيديو)

وكالات

أعلنت شرطة ولاية نورث كارولينا الأمريكية، عن مقتل 4 ضباط شرطة على الأقل وإصابة آخرين في حادث تبادل إطلاق نار.

وقتل المشتبه به الذي تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالولاية الأمريكية، بعد مطاردة كبيرة في ضواحي مدينة شارلوت، بولاية نورث كارولينا.

استمرت المطاردة نحو 3 ساعات، وفي نهايتها قتلت الشرطة المشتبه به بإطلاق النار عليه في الفناء الأمامي لمنزله، وتم التعرف عليه لاحقً من قبل الشرطة على أنه تيري كلارك هيوز جونيور (39 عاما).

وبحسب ما ورد فإن مطلق النار كان مجرما مطلوبا وبحوزته سلاحا ناريا بشكل غير قانوني. وتم العثور على امرأة ورجل يبلغ من العمر 17 عاما في المنزل ويتم الآن استجوابهما.