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BBC

فصائل عراقية تستهدف هدفًا حيويّا في الأراضي المحتلة بصاروخ كروز

08:36 م الثلاثاء 16 يناير 2024

المقاومة الاسلامية في العراق

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مصراوي

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية بالعراق استهداف هدفاً حيوياً وسط الأراضي المحتلة، بصاروخ كروز بعيد المدى في الأيام السابقة.

وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء: " استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، هدفاً حيوياً وسط الكيان الصهيوني، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطوّر) بعيد المدى، في الأيام السابقة. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس، مسؤوليته عن استهداف بعض الأماكن في مدينة أربيل شمال العراق بصواريخ بعيدة المدى.

وتابع الحرس الثوري الإيراني: "قصفنا بصواريخ باليستية مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في مدينة أربيل شمال العراق".

المقاومة الإسلامية بالعراق العراق الكيان الصهيوني الحرس الثوري الإيراني

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