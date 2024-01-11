السعودية تصدر 5 إقامات جديدة لاستقطاب العقول المميزة

وكالات

أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة في السعودية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس الأربعاء، عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد السعودي من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.

وأوضح القصبي أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة هي، إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار،مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل تعبيرا عمليا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.



وأشار إلى أن المنتجات الجديدة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في السعودية، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030.

ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

بينما صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.

وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، فيما خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.



ولفت القصبي إلى أن المنتجات الخمسة الجديدة قد جرى العمل عليها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمركز الإقامة المميزة من الجهات الحكومية، وتتيح عددًا من المميزات للحاصلين عليها، من أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، إضافة إلى غير ذلك من المميزات التي يسعى المركز إلى إتاحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية.