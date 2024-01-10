رغم مشاكله القانونية.. ترامب الأوفر حظًا بين الجمهوريين لمنافسة بايدن بالانتخابات

مصراوي

أظهر استطلاع رأي حديث أجرته وكالة "رويترز" الأمريكية أخيرا، تفوق المرشح الرئاسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على باقي منافسيه من الحزب الجمهوري.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الاستطلاع الأخير الذي شارك فيه 1941 من أتباع الحزب الجمهوري، أوضح تفضيل 49% من الجمهوريين على باقي المرشحين من الحزب نفسه، مثل المرشحة نيكي هيلي التي حصلت على نسبة تأييد بلغت 12%، فيما حصد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس دعم 11% من المشاركين، ليكونوا الأوفر حظا بالنسبة للنتائج.

كذلك بيّنت النتائج النهائية للاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في الفترة ما بين 3 إلى 9 يناير الجاري، انخفاض نسبة المؤيدين لرجل الأعمال فيفيك راماسوامي الذي حصل على نسبة 4% فقط، في حين لم يبلغ أي من المرشحين الآخرين نسبة 2%، بينما بقي 18% من المشاركين في الاستطلاع دون تحديد مرشحهم المحتمل.

وبالرغم من ذلك لفتت "رويترز" إلى أنه من غير الضروري أن تحدد النتائج الأخيرة للاستطلاع الفائز في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، والتي تعد أول انتخابات ترشيح في الولاية الأمريكية تحدد من سيحاول إزاحة الرئيس الحالي جو بايدن عن منصبه في نوفمبر المقبل.

وشددت "رويترز" على أن مقدار التغير في توجهات الناخبين ليس كبيرا بالرغم من المشاكل القانونية التي يواجهها المرشح دونالد ترامب، والذي تقول الوكالة الأمريكية أنه يحظى بدعم ما يقرب من نصف الناخبين الجمهوريين وفق استطلاعات الرأي السابقة، بينما أخفق منافسوه في تحقيق أي تقدم.

وفي المقابل تستفيد المرشحة الجمهورية نيكي هيلي من الدعم المادي الذي يوفره الجمهوريون المناهضون لترشح ترامب لمرة ثالثة.

كذلك أشارت النتائج النهائية للاستطلاع إلى ارتفاع نسبة المؤيدين لـ هيلي بين الناخبين الجمهوريين الأفضل تعليما، بينما تنخفض نسبة تأييد ترامب بين الحاصلين على شهادات جامعية إلى 34%، بينما لم تحصل هايلي على تأييد كبير في صفوف غير الجامعيين الذين يمثلون القطاع الأكبر من الجمهوريين، إذ لم تتخط نسبة مؤيديها بينهم 8%.