المحكمة العليا الإسرائيلية تبطل عنصرًا رئيسيًا في الإصلاحات القضائية

تل أبيب- (د ب أ)

أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية عنصرا رئيسيا في قانون إصلاحات النظام القضائي الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، وذلك بموجب حكم قضائي نشر اليوم الاثنين، لتعلن عدم صلاحية التعديلات التي تم إقرارها في يوليو الماضي.

وأعلنت المحكمة اليوم الاثنين، أن أغلبية ضئيلة هي ثمانية من القضاة الـ 15، أيدوا إلغاء تعديل على القانون أقر في يوليو الماضي.

ويقول حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة" ،التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.

وقال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائي إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفي للمناصب المهمة.

وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن "يلحق ضررا جسيما وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".