رجال أعمال إسرائيليون يتقدمون بالتماس لإقالة نتنياهو

(مصراوي)

تقدم 28 شخصًا من رجال الأعمال وقادة الاقتصاد الإسرائيليين، اليوم الخميس، بالتماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلي لعزل رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، وذلك حسبما ذكر موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وحسبما نقل الموقع العبري، فإن المتقدمين بالالتماس ذكروا أن رئيس الوزراء "غارقًا" في تضارب المصالح بشأن إدارة الحرب في قطاع غزة.

وقال المتقدمون، إن نتنياهو يرغب في إطالة أمد الحرب من أجل التهرب من المحاكمة الجنائية التي ستواجهه فور انتهاء المعركة، حسب الموقع العبري.

وتتزايد الاحتجاجات المطالبة بإقالة نتنياهو على خلفية إدارته للحرب وعدم تحركه للإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.