زلزال المغرب.. تضامن عربي وعالمي واسع بعد الكارثة المدمرة

(دويتشه فيله)

تتوالى التعازي وبيانات التضامن الدولية مع المغرب إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة وخلف مئات الضحايا. بروكسل ودول عدة أبدت استعدادها للمساعدة في عمليات الإنقاذ، مع انطلاق عملية إيصال المساعدات للمناطق المتضررة.

وأكدت مصر "تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم"، و"مواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق"، عقب الزلزال "المدمر" الذي ضرب المغرب مساء ليل الجمعة/السبت وأسفر عن ما لا يقل عن 1037 قتيلًا أكثر من 1200 مصابًا.

كما أعلنت السعودية وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت أن "المملكة العربية السعودية أعربت عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية، جراء سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد، وأدت إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص". وعبرت المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها في هذا المصاب "الجلل"، معبرةً "عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها ".

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب المغرب. كما عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع المملكة المغربية. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم السبت، عن "خالص تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

ومن قطر أيضًا، بعث الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية عزاء إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال. ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا)، تمنى أمير قطر الشفاء العاجل للمصابين.

وبعث سلطان عُمان هيثم بن طارق أيضًا برقية تعزية ومواساة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمّر. وأعرب السلطان هيثم ، في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، عن تعازيه وصادق مواساته للعاهل المغربي ولشعب بلاده ولأسر الضحايا، متمنّيًا للمصابين الشفاء العاجل.

تأتي التعازي في وقت أعلنت فيه السلطات المغربية انطلاق عملية إيصال المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب، مساء أمس الجمعة إقليم الحوز، بقوة سبع درجات على مقياس ريختر. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب) اليوم السبت أنه تم في مستودع الوقاية المدنية بالعرجات (سلا)، تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة.

وأشارت إلى أن فريقًا من عناصر الوقاية المدنية بدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم، وبسرعة فائقة، تحميل الشاحنات من أجل إيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن إلى السكان المتضررين من الزلزال. وأعلنت فرق الوقاية المدنية بعدة مناطق بالمملكة التعبئة، من أجل تقديم المساعدات للسكان المتضررين من الزلزال.

تضامن أوروبي وعالمي

بدوره، وجه المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر" الذي ضرب المغرب.

وكتب شولتس، المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، عبر منصة "إكس": "الأنباء الصادرة من المغرب مروعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية".

ويستعد عمال إغاثة ألمان لتقديم مساعدات محتملة للمغرب وقال متحدث باسم الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية (THW) : "نراقب الوضع ونستعد حاليا لمهمة محتملة"، مشيرا في المقابل إلى أن المغرب لم يقدم بعد طلبا للمساعدة. ويمكن توجيه طلب المساعدة للاتحاد الأوروبي، أو مباشرة إلى ألمانيا. وقال المتحدث إن إرسال فرق إغاثة ومعدات للمغرب يتوقف على تقديم البلاد طلبا بالمساعدة، مضيفا أنه إلى جانب إرسال فرق إنقاذ، يمكن للوكالة أيضا تركيب محطات لمعالجة المياه.

وبلغت قوة الزلزال سبع درجات على مقياس ريختر، وضرب خصوصًا مدينة مراكش المقصد السياحي الكبير. وعبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده حاليًا قمة العشرين، عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال، وكتب مودي على منصة "إكس": "حزين جدًا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفًا: "في هذه الساعة المأساوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

من جانبه أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم المغرب، في تلك اللحظات الصعبة"، وكتب على منصة إكس: "قلوبنا مع هؤلاء المتضررين بسبب تلك المأساة ورجال الإنقاذ الذين يشاركون في عملية البحث". وأضاف أن نبأ الزلزال كان "مرعبًا".

من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت عن "تأثره بعد الزلزال الرهيب في المغرب" عارضا مساعدة فرنسية. وكتب ماكرون عبر منصة "إكس" في الطائرة التي تقله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: "نحن متأثرون جميعًا بعد الزلزال الرهيب في المغرب. فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الانقاذ".

و أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن "حزنه الشديد " بسب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم غوتيريش أن الأمين العام للأمم المتحدة "شعر بحزن عميق" عندما علم بالكارثة. وأضاف المتحدث أن غوتيريش "يعرب عن تضامنه مع حكومة وشعب المغرب في تلك الأوقات الصعبة".

كما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى "الشعب المغربي الصديق" بعد الزلزال، على ما جاء في بيان للكرملن. وقال بوتين في برقية تعزية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: "روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده"، مقدمًا "التعازي الخالصة على التداعيات المأسوية للزلزال المدمر". كما قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقدم تعازيه للمغرب بعد "مأساة" الزلزال.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كذلك، وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب المغرب عقب كارثة الزلزال. وقال أردوغان في بيان على منصة "إكس": "أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة إلى كافة أفراد الشعب المغربي المتضرر من كارثة الزلزال"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية. وقال "في هذا اليوم العصيب نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل إمكاناتنا المتاحة".

وفي إسرائيل صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده سوف تقدم كل أشكال الدعم الضرورية للمغرب، وقال نتنياهو، بحسب بيان صادر عن مكتبه وأورده موقع صحيفة" جيروزاليم بوست": "أصدرت تعليمات لجميع الوزارات والقوات الإسرائيلية بتقديم المساعدات الضرورية للشعب المغربي، بما في ذلك التخطيط لإرسال طاقم مساعدات إلى المنطقة". وأضاف نتنياهو: " شعب إسرائيل يمد يده لأصدقائنا في المغرب في هذا الوقت الصعب وسوف نساعد بأي وسيلة في مقدورنا".

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بحسب بيان من مكتبه، الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع بأن تستعد لتقديم مساعدات طارئة فورية عبر هيئات الإنقاذ في قيادة الجبهة الداخلية".