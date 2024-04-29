رئيس الوزراء الأردني: حجم الدمار في غزة يقدر بـ 18.7 مليار دولار

الرياض - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، أنّ الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة سيكون كارثيا بكل المعايير.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الخصاونة قوله، خلال جلسة بشأن قطاع غزة ضمن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، إن حجم الدمار نتيجة الحرب على قطاع غزة التي طالت البنى التحتية والمرافق العامة جراء العدوان الإسرائيلي تقدر بقرابة 7ر18 مليار دولار.

وأضاف أن الحرب أدت إلى تدمير كامل للبنية التحتية الصحية والتربوية في غزة على مستوى الجامعات وعلى مستوى المدارس، لافتا إلى أن حسابات بعض السياسيين بإسرائيل تهدد أمن المنطقة.

وأشار إلى وجود قرابة 180 سيدة في قطاع غزة تلد وسط الركام، وحسب المنظمات الإنسانية والأممية أن 1ر1 مليون طفل بحاجة لعلاج نفسي ومساعدة نفسية نتيجة الدمار الذي يحدث والصدمات التي يواجهها أطفال غزة.

ولفت الخصاونة إلى أن الموقف العربي تحرك منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، ورفض استهداف المدنيين أينما كانوا، حيث إنّ ما يحدث يقع ضمن جرائم الحرب، وانتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وانتهاك لكل المبادئ الإنسانية الدولية والمعايير الإنسانية الدولية التي تعلمناها.

واعتبر الخصاونة أن "المشكلة لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي بل هي نتيجة 70 عاما من الاحتلال الإسرائيلي الذي رفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين لتحقيق تطلعاتهم المعترف بها دوليا، وتحقيق المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام".