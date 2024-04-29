إعلان

BBC

وزير الخارجية الأمريكي: الهجمات الحوثية أثرت على الاقتصاد العالمي

12:10 م الإثنين 29 أبريل 2024

أنتوني بلينكن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


(مصراوي)

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، من خطورة الهجمات الحوثية على السفن وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وطالب بلنيكن، بضرورة التصدي للهجمات الحوثية من أجل ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفًا أن توحيد الجهود للتصدي للخطر الحوثي سيعمل على تحقيق الاستقرار ومنع توسع الصراع.

وشدد بلينكن، على أن الهجمات الحوثية في المنطقة تؤدي إلى التأثير بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وأشار بلينكن، في حديثه، إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي حذر من دلالاته على تنامي التهديدات في المنطقة.

وشكر بلينكن ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز على جهوده في تحقيق السلام باليمن، كما شكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن على الجهود القطرية المبذولة لوقف إطلاق النار.

ووصل بلينكن، في وقت سابق اليوم إلى السعودية في زيارة ستشمل أيضًا الأردن وإسرائيل لبحث التوترات التي تشهدها المنطقة.

أنتوني بلينكن الهجمات الحوثية الاقتصاد العالمي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء الأردني: حجم الدمار في غزة يقدر بـ 18.7 مليار دولار

إعلان

إعلان

* أمطار وبرودة.. مفاجأة في طقس الـ 6 أيام المقبلة