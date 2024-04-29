وزير الخارجية الأمريكي: الهجمات الحوثية أثرت على الاقتصاد العالمي



(مصراوي)

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، من خطورة الهجمات الحوثية على السفن وأمن الملاحة في البحر الأحمر.

وطالب بلنيكن، بضرورة التصدي للهجمات الحوثية من أجل ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، مضيفًا أن توحيد الجهود للتصدي للخطر الحوثي سيعمل على تحقيق الاستقرار ومنع توسع الصراع.

وشدد بلينكن، على أن الهجمات الحوثية في المنطقة تؤدي إلى التأثير بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وأشار بلينكن، في حديثه، إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل، والذي حذر من دلالاته على تنامي التهديدات في المنطقة.

وشكر بلينكن ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز على جهوده في تحقيق السلام باليمن، كما شكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن على الجهود القطرية المبذولة لوقف إطلاق النار.

ووصل بلينكن، في وقت سابق اليوم إلى السعودية في زيارة ستشمل أيضًا الأردن وإسرائيل لبحث التوترات التي تشهدها المنطقة.

