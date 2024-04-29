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حالة تسمم جماعي.. السعودية تغلق مطعم شهير بعد إصابة 35 شخصًا

11:59 ص الإثنين 29 أبريل 2024

وزارة الصحة السعودية

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وكالات

رصدت وزارة الصحة السعودية، حالة تسمم جماعي أصيب على إثرها 35 شخصًا، في العاصمة السعودية الرياض.

وتبين أن جميع المصابين أكلوا من مطعم شهير في السعودية لديه عدة فروع بالرياض، وقررت الصحة السعودية إغلاق فروع المنشأة ومعملها الرئيسي.

بداية الواقعة كشفتها أمانة منطقة الرياض عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) حيث ذكرت في البداية أن واقعة التسمم أصيب على أثرها 15 شخصًا في البداية، ليرتفع العدد فيما بعد إلى 35 حالة، منهم 27 في العناية المركزة، بينما تماثلت 6 حالات أخرى للشفاء وخرجت حالتان من المستشفى.

وقالت أمانة الرياض، إنها تلقت بلاغًا من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي في مدينة الرياض، ومصدرها إحدى المنشآت التجارية.

وأضافت : "باشرت الفرق الميدانية للرقابة الصحية الخميس تلك المواقع، وأغلقت فروع المنشأة ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة".

وزارة الصحة السعودية غلق مطعم شهير اصابة اشخاص
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