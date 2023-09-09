ولي العهد السعودي: توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

وكالات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وتابع ولي العهد السعودي، على هامش قمة العشرين في نيودلهي بالهند، أن المشروع الاقتصادي سيسهم في تطوير البنى التحتية التي تشمل سككا حديدية.

ولفت الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، ويزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد أن الممر الاقتصادي سيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين، كما سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي.

فيما يضم الممر الاقتصادي مد كابلات لنقل البيانات، وسيربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا والهند.

وانطلقت، اليوم السبت، أعمال القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث حول أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.

واختارت الهند شعار قمة هذا العام المرتكز على زهرة اللوتس، تحت عنوان "أرض واحدة – عائلة واحدة – مستقبل واحد"، ترى الهند أن الشعار والموضوع ينقلان رسالة قوية، وهي "السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم".