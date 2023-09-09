فرق تركية تتأهب لمساعدة ضحايا زلزال المغرب

إسطنبول- (د ب أ)

تتأهب مؤسسات ومنظمات تركية، لإرسال فرق إلى المغرب لمساعدته إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة ليلة الجمعة/السبت.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد) في بيان، السبت: "هناك فريق من 265 فردًا من آفاد والهلال الأحمر والإنقاذ الطبي الوطني التابع لوزارة الصحة ومنظمات غير حكومية، مستعد للانتقال إلى المنطقة، في حال أطلق المغرب نداء دوليا للمساعدة"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت: "ننتظر نداء السلطات المغربية لتسليم 1000 خيمة للمنطقة. نتمنى السلامة للشعب المغربي الذي تضرر من الزلزال، ونتابع التطورات عن كثب".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقوف بلاده بكل إمكاناتها إلى جانب المغرب عقب كارثة الزلزال.

وقال أردوغان، في بيان على منصة "إكس"/تويتر سابقا/ "أتقدم بأطيب تمنياتي بالسلامة إلى كافة أفراد الشعب المغربي المتضرر من كارثة الزلزال"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وضرب زلزال، في وقت متأخر من أمس الجمعة، المملكة المغربية، مخلفًا 820 قتيلًا، و672 إصابة، بينها 205، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر بيان لها.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن عشرات القتلى سقطوا جراء الزلزال المدمر في إقليمي ورزازات والحوز قرب مراكش بمملكة المغرب.

وأخلت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس، في مدينة مراكش جنوبي غرب العاصمة المغربية الرباط، جميع المرضى النزلاء بالمقر الرئيسي إلى مستشفى ميداني أقامته في ساحة المستشفى الجامعي، خوفًا من توابع الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش وعدة مدن مغربية صباح اليوم السبت، مسجلًا 6.9 درجة على مقياس ريختر.